'Ah Nerede' filmi geri dönüyor

Türk sinemasına damga vuran, başrollerini Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Adile Naşit ve Halit Akçatepe’nin paylaştığı Ah Nerede filmi dizi olarak izleyiciyle buluşacak.

Orhan Aksoy’un 1975 yılında izleyicilerle buluşan Yeşilçam filmi ‘Ah Nerede’ filmi dizi oluyor. Yapım şirketi Onuncu Ev, dizi uyarlaması için senaryo çalışmalarına başladı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Sadık Şendil'in yazıp Orhan Aksoy’un 1975 yılında çektiği film, Suavi Doğan ve Kerem Çatay tarafından kurulan yapım şirketi Onuncu Ev tarafından ekrana taşınacak.Filmin yayın haklarının Orhan Aksoy ve Sadık Şendil’in varislerinden satın alınmasının ardından yapım şirketinin dizinin senaryo çalışmalarına başladığı belirtildi.Filmin yayın haklarının Orhan Aksoy ve Sadık Şendil’in varislerinden satın alınmasının ardından yapım şirketinin dizinin senaryo çalışmalarına başladığı belirtildi.