Acun Ilıcalı Survivor'da resti çekti: 'Kimseyi zorla tutmuyoruz'

Survivor All Star tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın son yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı, ünlüler takımında yarışan Aycan Yanaç'ın Survivor kaderi hakkında önmeli bir açıklamada bulundu.Yanaç'ın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını ve Survivor koşullarına dayanamakta zorluk çektiğini belirten Yanaç'ın her an yarışmadan ayrıldığını duyurabileceğini söyledi. Ilıcalı, "Aycan konusunda iyimser değilim. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Survivor'ı bırakması söz konusu. Buna kendisi karar verecek. Sakatlık olmadığı için kendisine kısa bir süre verdik. Aycan'ın ayrılma kararını açıklayabilirim" dedi.

"Zorla tutmuyoruz, Aycan gidebilir"

Ilıcalı, Aycan hakkında gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"Aycan doktor kontrolüne alındı, herhangi bir sakatlığının olmadığı tespit edildi. Ancak Aycan konusunda çok iyimser değilim. Net bir şekilde söylememekle birlikte ayrılması söz konusu olabilir. Herkesin bu şartları kaldırabileceğinden emin değilim. Kesin olmamakla birlikte Survivor'a veda edebilir. Kendisi buna karar verecek. Hiç kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Kendisi 'bırakacağım' derse biz de onaylarız. Aycan'ın Survivor'ı bırakması söz konusu. Sakatlık olmadığı için süre çok uzun değil çok kısa süre içinde karar vermesini istedik. Belki yarın Aycan'la ilgili ayrılma kararını size bildirmek durumunda kalabilirim."

