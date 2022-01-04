Acun Ilıcalı açıkladı: 'Kırmızı Oda' final mi yapıyor?

TV8'in iddialı dizisi Kırmızı Oda, son haftalarda reytinglerde bekleneni elde edememiş, Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı dizinin erken final yapacağı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı, iddiaları yalanlayarak dizinin sadece üç hafta ara verdiğini duyurdu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun içi: Bir Psikiyatrin Not Defteri' adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, TV8'de 4 Eylül 2020 tarihinde yayın hayatına başlamış, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ancak başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda'nın yeni sezonu, diğer dizilerin arkasında kalarak hedeflenen reyting sonuçlarına ulaşamadı.

Durum buyken, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili erken final kararı aldığı iddia edilmişti. Ünlü televizyoncu, konuyla ilgili konuşarak diziyle ilgili iyi haberi verdi. Ilıcalı, 31 Aralık Cuma günü yayınlanmayan dizinin ekranlara üç hafta ara verdiğini dile getirdi. Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü 21 Ocak Cuma akşamı seyirciyle buluşacak.