30 milyondan fazla izlendi
Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Avrupa'nın 'karanlık yüzü' ile ilgili sorulan soru Twitter'da 30 milyonu aşkın izlenmeyle rekor kırdı.
Tv Dünyası 28.01.2022, 21:56
ATV'nin ilgiyle izlenen programı "Kim Milyoner Olmak İster"deki bir soru Twitter tarihine geçti.
Avrupa'nın 'karanlık yüzü' ile ilgili sorulan soruyla alakalı 21 Ocak 2022'de paylaşılan video Twitter'da 30 milyon izlenmeyi geçti. Türkiye'de Twitter tarihinin en çok izlenen videoları arasına girdi.
Kaynak: Akit Tv
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