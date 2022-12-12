3 yıl sonra 1 Milyon TL değerindeki soru soruldu

3 yıl sonra Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 Milyon TL değerindeki soru soruldu. 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, 3 yıl sonra 1 milyonluk soruyu gören ilk yarışmacı oldu.

Televizyon ekranlarında bir klasik haline gelen Kim Milyoner Olmak İster'de Batu Alıcı'dan önce bugüne kadar yalnızca 3 yarışmacı finale kaldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 4 Aralık Pazar günkü bölümünde Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Batu Alıcı başarısıyla dikkat çekleri üzerine çekti.

1 milyonluk soruya götüren 11. soru şöyle oldu: ''Milli Savunma Bakanlığının resmî sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?''

Soruyu doğru yanıtlayan Batu Alıcı, 3 yıl sonra 1 milyonluk soruyu gören ilk yarışmacı oldu.