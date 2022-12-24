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2022 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu

Box Office Türkiye verilerine göre, 2022'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu. "Bergen" filmi, 5.5 milyona yaklaşan seyirciyle listenin zirvesine yerleşti.

Tv Dünyası 24.12.2022, 16:51
2022 yılının en çok izlenen filmleri belli oldu

2022 yılında 362 yeni film sinema salonlarında gösterime girdi, izleyici sayısı 32 milyon 917 bin 489 oldu. Bir film 5 milyon, bir film 2 milyon, beş film ise 1 milyon seyirci barajını geçti.

Bergen: 80’lerde arabesk müziğin popüler isimlerinden biri olan ve eşi tarafından genç yaşta katledilen Bergen’in hayatını konu edinen film, 2022 yılının en çok izlenen film oldu.

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran’ın yer aldığı “Bergen”, 5 milyon 484 bin 798 kişi tarafından izlendi. 4 Mart 2022 günü vizyona giren film 160 milyon liranın üzerinde hasılat yaptı.

Kesişme-İyi Ki Varsın Eren: Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hayatını anlatan “Kesişme-İyi ki Varsın Eren”, 2 milyon 327 bin 920 bin kişi tarafından izlendi. Eren Bülbül’ün Rahman Beşel tarafından canlandırıldığı film 55 milyon lira hasılata ulaştı.

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında: 2022 yılının en çok seyredilen üçüncü filmi bir yabancı yapım oldu. 3 boyutlu fantastik bilimkurgu filmi “Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında”, 1 milyon 563 bin 41 kişi tarafından izlendi.

Doktor Strange’ın çoklu evren için tehlike arz eden bir tehdidi durdurmak için verdiği ve birden fazla evrene sıçrayan mücadelesini anlatan film, 59 milyon TL’den fazla hasılat yaptı.

Aralık ayının son haftası dışında, Box Office Türkiye verilerine göre 2022'in en çok izlenen 10 filmi arasında yer alan diğer yapımlar şöyle oldu:

#2022 #Film #sinema #vizyon
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