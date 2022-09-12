Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrolünde yer aldığı Kanada yapımı "Un gars, une fille" dizisinden uyarlanan '1 Kadın 1 Erkek', 15 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak.

Kanada yapımı "Un gars, une fille" dizisinden uyarlanan ve başrolünde Demet Evgar ve Emre Karayel'in yer aldığı komedi dizisi '1 Kadın 1 Erkek', Netflix'e geliyor.

15 Eylül tarihinde Netflix'e gelmesi beklenen dizide, Ozan karakteri ile Zeynep karakterinin ilişkileri üzerinden yaşadıklarını konu alıyor.

'1 Kadın 1 Erkek', 2008-2015 yılları arasında sırasıyla TürkMax, Star TV ve FOX'ta yayınlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisidir. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan dizi, 8 Aralık 2013 tarihindeki yayınlanan 375. bölümü ile final yapmıştır. 2014 FOX TV'de ekranlara dönmüş 8 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan 416. bölümüyle bir kez daha final yapmıştır.