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Türkiye'nin en güvenilir ünlü isimleri belli oldu! İşte o liste...

Genel 20.11.2021, 12:12
Türkiye'nin en güvenilir ünlü isimleri belli oldu! İşte o liste...
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MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre; Türkiye'nin en güvenilir ünlü isimleri belli oldu.