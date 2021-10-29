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Türkiye Kupası'nda kura heyecanı

Spor 29.10.2021, 17:55
Türkiye Kupası'nda kura heyecanı
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Yeni katılan takımlarla beraber toplam 54 takımın yer alacağı kura çekimi 2 Kasım günü gerçekleştirilecek.