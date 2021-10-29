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Türkiye Kupası'nda kura heyecanı
Spor
29.10.2021, 17:55
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Yeni katılan takımlarla beraber toplam 54 takımın yer alacağı kura çekimi 2 Kasım günü gerçekleştirilecek.
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#vefat
#Adana Demirspor
#koronavirüs
#Rıdvan Dilmen
#Dolar
#Vedat Muriqi
#abd
#meyve
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Boşanma
#Zülfü Livaneli
#Bursaspor
#Trabzonspor
#eş
#final
#UEFA Avrupa Ligi
#gazeteci
#Hector Olivares
#elektronik sigara
#kerim kaya