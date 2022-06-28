banner38

Türk sinemasının jönü Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti

Genel 28.06.2022, 09:01
Türk sinemasının jönü Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti
1/11

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata veda etti.