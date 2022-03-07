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Türk sanat müziğinin ustası Muazzez Abacı'dan kötü haber!

Genel 07.03.2022, 09:14
Türk sanat müziğinin ustası Muazzez Abacı'dan kötü haber!
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Uzun bir süredir görünmeyen Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu.