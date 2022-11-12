Türkiye'ye gelen İsraillilerin sayısı katlandı

Türkiye’yi ziyaret eden İsraillilerin sayısı 2022’de rekor kırarak bir önceki yıla göre beş buçuk kat arttı.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 2021 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’ye 115 bin 256 İsrailli gelirken, bu sayı 2022’nin aynı döneminde yüzde 448 artarak 631 bin 669’a çıktı.

2007-2021 yılları arasında Türkiye’ye en fazla İsrailli turist 2019’da geldi. 2019’da 569 bin 368 İsrailli Türkiye’yi ziyaret etti.

İki ülke arasında bir süredir devam eden normalleşme girişimleri bu yıl olumlu sonuç vermiş ve taraflar arasındaki karşılıklı ziyaretlerle ilişkiler tekrar tesis edilmişti.

Ülkeler arasında büyükelçilerin tekrar atanmasıyla ilişkilerin eski seyrine dönmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi'nin de dün resmi olarak göreve atandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Mepa News