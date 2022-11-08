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Türkiye ile Paraguay arasında turizm anlaşması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Paraguay Turizm Bakanı Sofia Montiel de Afara, "Türkiye-Paraguay Turizmde İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

Turizm 08.11.2022, 22:26
Türkiye ile Paraguay arasında turizm anlaşması

Bakanlık Konferans Salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik yürüttüğü çalışmalarla 20 Kasım 2018'de, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da Türk Büyükelçiliği'nin açıldığını söyledi.

Böylece Paraguay'la ikili ilişkilerde yeni bir sürecin başlatıldığını ifade eden Ersoy, bu ilk adımın ardından, özellikle TİKA kanalıyla teknik işbirliği projelerinin yürütülmesi ve bölgesel örgütlerle kurulan münasebetlerin Paraguay'la ilişkilere ivme kazandırdığını belirtti.

Ersoy, ilgili kurumların katkısıyla iki ülke arasındaki işbirliği ve proje sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

İmzalanan metnin temel amacının, iki ülkenin zengin turizm deneyimlerini paylaşmak olduğunu aktaran Ersoy, "Bu mutabakat ile turizm imkanlarının çeşitlendirilmesi ve kapsamlı, sürdürülebilir bir dönüşümün sağlanması için gereken yol haritasına kavuşmuş oluyoruz. Atılan imzalar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir altyapı oluşturacak ve karşılıklı turist haraketliliğine de çok büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

"Etkin televizyon kanallarında ortak yapımlara ağırlık verebiliriz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, farklı kültürlerden insanların birbirlerini tanımalarına imkan sağlamasının turizmin en önemli faydalardan biri olduğunu vurguladı.

Bu yönüyle turizmin, kültür alanında da yeni işbirliği fırsatlarını ortaya çıkaracağını söyleyen Ersoy, bu fırsatlar değerlendirildiğindeyse iki ülke halkının coğrafi uzaklıkları kültürel bilgi ve farkındalıkla aşacağını anlattı.

Bakan Ersoy, "Bu konuda önümüzdeki süreçte somut projeler üretebilir, her iki ülkenin etkin televizyon kanallarında, gastronomiyi, tarihi mekanları, seyahat rotalarını ve yerel kültürleri tanıtıcı programlara ve ortak yapımlara ağırlık verebiliriz." diye konuştu.

Paraguaylı Bakan Afara'nın, ülkelerindeki televizyon kanallarında birçok Türk dizisinin yayımlandığını ve ilgiyle izlendiğini söylediğini aktaran Ersoy, atılan adımlar ve ortaya çıkan yeni fırsatların, Paraguay ile son yıllardaki ikili ilişkileri daha da artıracağına işaret etti.

"İki millet arasındaki ilişkileri teşvik edecek"

Paraguay Turizm Bakanı Afara ise imzaladıkları işbirliğinin, turizm yoluyla ekonomik büyümeyi, çevrenin korunmasını ve iki millet arasındaki ilişkileri teşvik edeceğini söyledi.

Bu işbirliğinin, otantik turizm modelinin geliştirilmesine katkı sunacağını belirten Afara, tekliflerin çeşitlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve iyi uygulamaların hayata geçirilmesinin öncelikli eylemler olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
#türkiye #Paraguay #turizm #Mehmet Nuri Ersoy
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