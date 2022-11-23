Türkiye'de üretilen mega yat "Victorious" Fethiye Limanı'nda

Cayman Adaları bayraklı 14 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

Üzerinde 13 metrelik bir katamaran, 12 metrelik bir spor tekne bulunan mega yatta, 11 kamarada 20 misafir ağırlanabiliyor.

Yatta, beach club, yüzme havuzu, fitness center, hamam, sauna ve kuaför salonu, çocuk oyun alanı, sinema salonu, üç seyir terası ile helikopter pisti yer alıyor.

Mega yatın yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.