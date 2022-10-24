Son kruvaziyer gemisi de uğurlandı

Sinop Limanı'na sezon içinde 15. kez demir atan Panama bandıralı kruvaziyer gemisi "Astoria Grande" yapılan törenle yola çıktı.

Yeni sezonda sefer sayıları 2 katına çıkacak

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, gemi sahipleri ve kaptanla fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Gelecek sezon için gemi yetkililerinin istek ve arzularını dinlediklerini dile getiren Karaömeroğlu, "Eksikliklerimiz, aksaklıklarımız konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bu sene 15 sefer yapıldı, seneye 30 sefer yapacaklar. Seneye inşallah onların istek ve önerilerini dikkate alarak daha hazırlıklı olacağız. Sinop’u inşallah kruvaziyer turizminin önemli yerlerinden biri yapma hedefiyle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Karaömeroğlu, Astoria Grande gemisinin şirket temsilcisine Hamsilos Koyu'nun olduğu tablo takdim etti.

Programa, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, Emniyet Müdürü Vekili Hakan Er, Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ve il protokolü katıldı.