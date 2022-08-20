Şanlıurfa'da Eyyüp Nebi Sabır Evleri hizmete sunuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu Viranşehir ilçesinin Eyüp Nebi Mahallesi'nde konaklama ihtiyacının giderilmesi içi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Eyyüp Nebi Sabır Evleri’ hizmete sunuldu.

45 bin metrekare alan üzerinde Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi, konaklama yerleri, aşevi, kütüphane, otopark ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı 86 "sabır evi", öncelikli olarak yaşlı, dezavantajlı ve engelli vatandaşlara hizmet verecek.

İklim şartlarına uygun olarak çevre düzenlemesi yapılan Eyyüp Nebi Sabır Evleri'nin açılışına Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile davetliler katıldı.

Beyazgül, Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra en önemli inanç merkezlerinden biri olan Şanlıurfa’da 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Şanlıurfa'nın inanç turizmi bakımından önemli bir kent olduğunu ifade eden Beyazgül, "Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Eyyüp Nebi Sabır Evleri, Şanlıurfa'da inanç turizmine önemli ölçüde katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İlahilerin seslendirildiği programda, duaların ardından "sabır evlerinin" açılışı gerçekleştirildi.