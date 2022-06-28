Şanlıurfa, 2023 turizm kenti seçildi
İslam İşbirliği Teşkilatı, Bakü'deki toplantıda Şanlıurfa'yı 2023 turizm kenti seçti.
Turizm 28.06.2022, 17:04
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatının 11. Turizm Bakanları Konferansı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi.
Türkiye'yi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un temsil ettiği toplantıda, Şanlıurfa İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti oldu.
Özbekistan'ın Hiva şehri ise 2024 yılının turizm kenti olarak belirlendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kararın hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA
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