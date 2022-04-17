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Ramazan Bayramı turizmi canlandıracak

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin, "Ramazan Bayramı döneminde hem şehirlerde hem sahil beldelerinde turizm hareketinin hızlanacağını ifade ederek, "Şehirlerde pek yerli turist trafiği beklemiyoruz. Ancak şehir otelleri özellikle Orta Doğu kökenli turistler başta olmak üzere İran, İsrail, Irak, az da olsa Avrupalı ve Latin Amerikalı turist açısından yoğun olacak." dedi.

Turizm 17.04.2022, 17:32
Ramazan Bayramı turizmi canlandıracak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Turizm Haftası dolayısıyla sektördeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıla çok iyimser başladıklarını, 2021'in son çeyreğinde yüzde 70'leri bulan dolulukların bu yılın ilk 3 ayında da sürdüğünü, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş moralleri bozsa da her şeye rağmen yıl geneline ilişkin iyimser beklentilerinin devam ettiğini söyledi.

Bu yıla yönelik olarak katıldıkları fuarlardan çok olumlu tepki ve talepler aldıklarını ifade eden Eresin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, yabancı turizmciler ve dolayısıyla tatilciler için ne kadar önemli olduğunu gördük. Olumlu sonuçları yılın ikinci yarısından itibaren almayı umut ediyoruz. Amerika ve Avrupa pazarlarında olumlu işaretler var. İspanya ve Latin Amerika'dan turist girişlerimizin geçmiş yıllarda olduğu gibi fark edilir şekilde artmasını bekliyoruz. İran pazarı çok iyi gidiyor. Bu yıl İran'dan 2 milyona yakın turist bekliyoruz. İran pazarı, Nevruz bayramıyla birlikte hızlandı ve bu hızlanmanın devamını bekliyoruz. Orta Doğu pazarında mevcut canlılık devam ediyor. Rusya ve Ukrayna turizm pazarlarındaki kaybımızın diğer pazarlar ile kapanması ihtimali devam ediyor. Diğer pazarlardaki yılın ilk aylarında gelen işaretler bu beklentimizi doğrular nitelikte."

"Beklentimiz, yılın ikinci yarısıyla birlikte sektörde yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağı yönünde"

Müberra Eresin, İstanbul, Antalya, Muğla, Kapadokya ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin tüm destinasyonlarının taleplerde öne çıktığını aktararak, "Turizm sektöründe bugün itibarıyla beklentimiz, yılın ikinci yarısıyla birlikte tekrar işlerin açılmaya başlayacağı ve sektörde yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağı yönündedir. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin olası risklerine karşın bu sezon salgın öncesi rakamlara ulaşma konusunda umutluyuz. Şehir otellerinde yılın ikinci yarısında daha güçlü bir tablo bekliyoruz." dedi.

2022'nin ikinci yarısından itibaren yıl bazında olmasa da aylık bazda 2019'un verilerini yakalama ihtimallerinin yüksek olduğunu belirten Eresin, 34,5 milyar dolarlık turizm geliri beklentisine de ulaşılabileceğini kaydetti.

Eresin, salgın sürecinde seyahat edemeyen özellikle ABD, Avrupa gibi gelişmiş ülke vatandaşlarının harcayamadıkları tasarruflarının varlığının tatil ve seyahat iştahını hızla artırdığını vurgulayarak, "Biz artık salgın sürecini kapattık, çok daha yoğun bir sezona hazırlanıyoruz. Türkiye'ye olan talebi de görüyoruz. 'Ama tabii her şey bizim beklediğimiz gibi gerçekleşirse' demek zorunda hissediyoruz kendimizi. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki 2021'den çok daha iyi bir yıl olacaktır." diye konuştu.

"Bayramda İstanbul, Trabzon, Yalova, Sapanca, Bursa yabancı turist açısından dolu"

TÜROB Başkanı Eresin, Ramazan Bayramı döneminde hem şehirlerde hem sahil beldelerinde turizm hareketinin hızlanacağını ifade ederek, "Şehirlerde pek yerli turist trafiği beklemiyoruz. Ancak şehir otelleri özellikle Orta Doğu kökenli turistler başta olmak üzere İran, İsrail, Irak, az da olsa Avrupalı ve Latin Amerikalı turist açısından yoğun olacak. Yani İstanbul, Trabzon, Yalova, Sapanca, Bursa gibi yerlerde şehir otelleri yabancı turist açısından Ramazan Bayramı döneminde dolu görünüyor. Kıyılarda da hem yabancı hem yerli turist açısından yüksek bir turizm hareketi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Abartılı düzeyde düşük fiyatlı paket tur veya otel fiyatları" konusunda tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyaran Eresin, dolandırıcıların, otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası siteler açtığını, arama motorları ve sosyal medya reklamlarını da kullanarak vatandaşların kendilerine yönelmesini sağladığını, aracı kullanmadan online siteler üzerinden bir tatil planlaması yapılması halinde bu sitelerin gerçek ve güvenilir olduklarının kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğini kaydetti.

Tüketicilere "online siteler üzerinden tatil satın almaları sonrası otelden de rezervasyonlarının yapıldığını teyit etmelerini" tavsiye eden Eresin, "Önerdiğimiz diğer bir yöntem ise konaklama tesisine direkt rezervasyon yaptırmaktır. Birçok otel en uygun fiyatlarını kendi web sitesinde veriyor. Dolayısıyla misafirlerin istedikleri ve seçtikleri otel belliyse direkt otellerin web sayfalarından bizzat rezervasyon yaptırabilirler." dedi.

"Salgına karşı dünyada ve Türkiye'de alınan tedbirler daha parlak bir gelecek vadetmeye başladı"

Müberra Eresin, her yıl 15-22 Nisan'da kutlanılan Turizm Haftası'nı salgın nedeniyle geçen iki yılda biraz buruk, biraz da tedirgin ancak hep ümit dolu duygularla kutladıklarını, salgına karşı dünyada ve Türkiye'de alınan tedbirler, toplumdaki duyarlılık ve aşılama çalışmalarının olumlu sonuçlarının daha parlak bir gelecek vadetmeye başladığını söyledi.

Sektörde faaliyet gösteren üyelerin başarılı yatırımları ve kazanıma dönüşen deneyimleri ile ülke ekonomisinin, turizm altyapısı ve istihdamın yaygınlaşmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Eresin, şunları kaydetti:

"TÜROB olarak, Türk turizminin rekabet gücünü artıran ve bu gücü sürdürülebilir hale getiren öncü temelleri birlikte atmış olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Bu süreçte 2-2,5 milyon turist sayılarından ve 85 bin adetlik yatak kapasitesinden 50 milyonu aşan turist sayısına ve yaklaşık 1,5 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Türkiye'de turizm yatırımlarının günümüzde toplam maliyeti yaklaşık 90 milyar dolara, yaşanan krizlere karşın istihdamdaki kişi sayısı yaklaşık 1,5 milyona çıktı. Direkt olarak 54 sektörü etkileyen turizm sektörü, yılda yaklaşık 30 milyar doların üzerinde satın alma ile hepimizin bildiği üzere ekonominin lokomotif sektörleri arasında gelmiştir."

Eresin, kuruluşunun 50'nci yılının sloganını "Turizmde Eğitim" olarak belirleyen TÜROB'un, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile varılan mutabakat sonrasında otelcilik ve turizm eğitimi veren meslek liseleri ile kurumsal iş birliği başlattığını anımsatarak, "Bu projenin ilk adımı, Şişli Kervansaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adının ‘TÜROB 50. Yıl Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ olarak değiştirilmesi konusunda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile atıldı. MEB'in onay sürecinin tamamlanması sonrasında isim değişikliğinin uygulamaya konulması bekleniyor." dedi.

Turizmin en önemli kıstası olan, hoşgörü, tolerans ve doğru iletişim bilincinin sosyal bir vazife olarak tüm vatandaşlara, kurumlara ve işletmelere aktarılması ile topyekun bir başarının temelinin atılabileceğine işaret eden Eresin, TÜROB olarak, her zaman bu bilinç ve sorumlulukla hareket ederek ülkeye en iyi şekilde değer katmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA
#Ramazan Bayramı #turizm
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