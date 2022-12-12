Palandöken sezonu açtı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kayak sezonu açıldı.

Geçen sezon depolanan kar ve suni karlamayla bazı pistleri hazır hale getirilen Palandöken, bu sezon da Türkiye'de kayak heyecanın en erken başladığı merkez oldu.

Sezonun ilk gününde yoğunluk oluşan merkeze gelen misafirler, kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini çıkardı.

AA ekibince dronla görüntülenen merkezde, sağlık ve arama kurtarma ekipleri de hazır bulundu.

İstanbul'dan gelen Kader Aylin Ozan, AA muhabirine, sezonun ilk kayağını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kayakseverleri Palandöken'e davet eden Ozan, "Hava çok güzel, pistlerin bir kısmı açılmış. Önümüzdeki günlerde bir kısmı da açılacak. Kayakseverler gelsin, eğlensin." dedi.

"Pistler beklediğimden daha güzeldi"

Çağrı Ekinci de Erzurum'da kayak heyecanının başladığını belirterek, "Pistler beklediğimden daha güzeldi. Bu kadar yoğunluk beklemiyorduk ama çok fazla dışarıdan gelen var. Pistlerde buzlanma dışında her şey süper." diye konuştu.

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Bora Kanber de bu sezon karın geç yağdığına işaret etti.

Türkiye'de ilk kayak sezonunu açan merkez olduklarını vurgulayan Kanber, şöyle konuştu:

"Kış şartlar belli, kar çok geç geldi ama Erzurum'un imkanları fazla. Suni karlama sistemi ve geçen kıştan biriktiren karlar ve aldığımız kar yağışıyla en azından şu anda kırmızı ve mavi pistimiz açık. İlerleyen günlerde diğer pistleri de yavaş yavaş aktif edeceğiz. Mart ayının sonuna kadar Ruslar ile yaptığımız anlaşmalar var. İran'dan misafirlerimiz var. İlk kayak sezonunu başlatmanın keyfini yaşıyoruz. Erzurum'un imkanları çok fazla, havalimanından kayak merkezine ulaşmak 15 dakika, pistlerin uzunluğu, lift kalitesi ve hızı fazla. Suni karlama sistemiyle mart ve nisan ortasına kadar kar garantisi veren destinasyon. "

12 kilometre kesintisiz kayak imkanı

Türkiye’nin en uzun pistine sahip Palandöken Kayak Merkezi, misafirlerine 12 kilometre kesintisiz kayak imkanı sunuyor.

"Doğal", "başlangıç", "orta düzey" ve "usta kayakçı" seviyelerinde toplam 24 pisti bulunan merkezde, 10 telesiyej, 2 teleski, 2 baby lift ve 1 gondol lift bulunuyor.

Pistleriyle her seviyeden kayak sporcularına hitap eden merkezde, suni karlama sistemi nedeniyle sezon boyunca kar garantisi veriliyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunması dolayısıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde, 5,6 kilometre aydınlatılmış pistleriyle gece de kayak yapılabiliyor.