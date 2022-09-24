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Mein Schiff Herz ile bin 743 yolcu Bodrum'a geldi

Mein Schiff Herz, Muğla'nın Bodrum ilçesine 1743 yolcu getirdi.

Turizm 24.09.2022, 22:34
Mein Schiff Herz ile bin 743 yolcu Bodrum'a geldi

Heraklion'dan gelen Malta bayraklı 262 metre boyundaki "Mein Schiff Herz" Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Gemide çoğunluğui Alman, 1743 yolcu ile 735 personel bulunuyor. Limana yanaşan gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Bazıları da sahilde açık işletmelerde oturup yemek yedi. Yolcu gemisinin yarın Mikanos'a devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA
#Mein Schiff Herz #Bodrum
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