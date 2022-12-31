Kuşadası sezonun son kruvaziyerini ağırladı

Gemiden inen çoğunluğu ABD'li 680 yolcudan bir kısmı tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ne geçti. Tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası şehir merkezinde vakit geçirdi.

Ege Port Kuşadası Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun son gemisini ağırladıklarını belirtti.

Güngör, 2022'de 478 kruvaziyer seferi ile 622 bin 886 yolcuyu kabul ettiklerini belirterek, "2023'ün çok daha güçlü olmasını bekliyoruz. Nitekim rezervasyonlar da bu yönde ilerliyor. 2023 yılında önemli aksilik olmadığı müddetçe yolcu sayısının 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Bu da bu zamana kadar Kuşadası tarihinin en fazla yolcu sayısı olacak. Bu sevindirici gelişmenin ülke geneline de yayılmasını bekliyoruz." dedi.