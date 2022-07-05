Kuşadası'na turist akını

Malta bandralı Celestyal Olimpia ve Star Flyer, Panama bandralı MSC Lirica, Norveç bayraklı Viking Sky ve Marshall Adaları bayraklı Seven Seas Explorer adlı kruvaziyerler, yolcularıyla Ege Port Limanı'na yanaştı.

Gemilerden inen turistlerden bazıları Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programına katılmayan turistler ise ilçe merkezi ve çarşısında gezinti yaptı.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, Kuşadası'nda kruvaziyer turizminin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, mürettebatla birlikte 10 binin üzerinde kişinin ilçeye giriş yaptığını söyledi.

Akşam saatlerinde de Costa Venezia isimli kruvaziyerin limana yanaşmasını beklediklerini anlatan Güngör, bu geminin limanda gece konaklaması da yapacağını aktardı.