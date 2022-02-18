Kültür ve Turizm Bakanı: 'İyi bir kadro alımı yapacağız'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, Zeynep Türkoğlu moderatörlüğünde; 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Akşam Gazetesi Yazarı Bedir Acar'ın sorularını cevaplandırdı.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

KADRO ALIMI

"Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı bize sözlü onay verdi. Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız."

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

"Bizim en büyük silahlarımızdan biri, Güvenli Turizm Sertifikasını Türk turizm sektörünün hayatına geçirmek ve dünyaya örnek olmak."

"10-15 YIL ÖNCEKİ İLETİŞİM METOTLARI ARTIK KULLANILMIYOR"

"Turizm Geliştirme Ajansı'nın kadroları tamamen profesyonel yöneticiler ve uzmanlardan oluşuyor. Hayatımızdaki iletişim yöntemleri değişti 10-15 yıl önceki iletişim metotları artık kullanılmıyor."

KÜLTÜR YOLU

"Kültür Yolu Festivali, İstanbul için çekim aktivitesi etkinliği olacak. Bu etkinliğin ikincisi 28 Mayıs-12 Haziran arasında olacak. 28 Mayıs itibarıyla Ankara'yı da dahil ettik."

"ENGELLERİ HIZLI AŞIYORSUNUZ"

"Cumhurbaşkanımız eksik olmasın her engelde yanımızda oldu. Tabii yanınızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir güç olduğu zaman engelleri hızlı aşıyorsunuz."

TURİZMDE TANITIM

"Bir şeyin sağlamasını yapmak istiyorsanız pazar çeşitlemesine gideceksiniz. Biz şu anda, potansiyel pazarlarda çok yoğun tanıtım yapıyoruz."

"ORMANLAR, YASANIN ÖTESİNDE ANAYASAYLA KORUNUYOR"

"Ormanlar, yasanın ötesinde Anayasayla korunuyor. Anayasa, yanan ormanlar, tekrar ağaçlandırılmak zorunda diyor. Oluşturmaya çalıştıkları algıyla ilgili bir tane örnek yok."