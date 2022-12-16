Körfez ülkeleri Orta Karadeniz'i keşfe çıktı

Samsun, Amasya ve Tokat'ın doğal, tarihi ve kültürel turistik değerleri ile yöresel lezzetlerinin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerden turist getiren acenteler, Orta Karadeniz'i keşfe çıktı.

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Samsun, Amasya ve Tokat'a turistik çekim noktalarını rehberler eşliğinde katılımcılara tanıtacaklarını söyledi.

Orta Karadeniz bölgesinin turizm sektörü açısından değerlendirilebilecek farklı nitelikte doğal, kültürel ve tarihi değerlere sahip olduğunu vurgulayan Şahin, "Samsun deniz, doğa, alternatif sporlar konusunda Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kentlerinden biri iken, Amasya tarihi kent dokusu ve yerel kültürüyle ön plana çıkıyor. Tokat'ta ise gastronomi ve ekoturizm alanında önemli potansiyel mevcut." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise turizmden daha fazla faydalanmaları gerektiğine işaret ederek, "Samsun'un çok güzel doğal imkanları var. Müzelerimiz oldukça fazla. Samsun olarak turizm sektöründen çok fazla faydalanamadığımızı düşünüyorum. Yaptığımız görüşmelerde insanları konaklatabilecek, zincir oluşturabilecek nelerimiz var diye baktık. Bizim coğrafyamız, bölgemizdeki başka şehirlerdeki elden çıkmış coğrafyalar gibi değil. Daha el dokunulmamış yerlerimiz var. Bir plan akıllı şekilde geliştirilirse çok daha güzel şeyler olabilir." ifadesini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal da konsept müze ve müze çeşitliliği konusunda Samsun'un Türkiye'nin önde illerinden biri olduğunu dile getirdi.

Samsun'dan başlayıp Amasya ile Tokat'ta devam edecek ve 3 gün sürecek bilgilendirme ve tanıtım turu programı kapsamında seyahat acentelerinin temsilcilerine bölgenin doğal, tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezdirilecek.