KDV ayrımının ortadan kalkması turizmcileri sevindirdi

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Akman otel restoranlarında KDV indirimine ilişkin, "KDV indirimi, otel restoranlarına avantaj sağlayacak. Artık otel restoranları da daha fazla tercih edilebilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı KDV düzenlemesi içinde yeme içme hizmetlerine yönelik adım da yer almıştı.

Buna göre, söz konusu sektörde birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde halen yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, yüzde 8'e indirildi. Böylece yemek yenilen yere göre farklı oran uygulamasına son verilmiş olacak. Yeni KDV uygulaması, nisan ayından itibaren yürürlüğe girecek.

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, AA muhabirine, yapılan düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uygulamayla restoranlara yönelik KDV ayrımının ortadan kalkacağını belirten Akman, "Bizim için çok önemli bir durumdu. Maliyet artışları nedeniyle zaten fiyatlar artarken bir de KDV yükü altına giriliyordu." diye konuştu.

Bu konudaki sorunlarını ilgili derneklerle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a ilettiklerini aktaran Akman, "Kendisi de konunun takipçisi oldu ve ilgili yerlere iletti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Bakan'ımıza bu düzenlemeden ötürü teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akman, yeme içme hizmetlerinde birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının diğer restoranlar gibi yüzde 8'e düşürülecek olmasının avantaj sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dışarıdaki restoranlar için yüzde 8 olan KDV'nin otel restoranlarında yüzde 18 olması haksız rekabet yaratıyordu. Yeni düzenleme arzu ettiğimiz, istediğimiz bir durumdu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Otel restoranlarında uygulanan KDV oranının, diğer restoranlar gibi yüzde 8'e düşmesi bize avantaj sağlayacak. Artık otel restoranları da daha fazla tercih edilebilecek. KDV indirimi, fiyatlara da yansıyacak."

Akman, uygulamanın, sıkıntılı süreçten geçen turizm sektörü ve otel işletmeleri için de hareketlilik yaratacağını sözlerine ekledi.