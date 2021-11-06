banner38

Kapadokya'ya turistlerin ilgisi büyük

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'yı 10 ayda 2 milyona yakın turist ziyaret etti.

Turizm 06.11.2021, 00:52
Kapadokya'ya turistlerin ilgisi büyük

Peribacaları, kayadan oyma tarihi yapıları, yer altı şehirleri, sıcak hava balon turları, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen safari etkinlikleriyle dünyanın dört bir tarafından turistlerin ilgisini çeken Kapadokya, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde geçen yıl ocak-ekim döneminde 874 bin 424 ziyaretçiyi ağırladı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini bu yılın aynı döneminde ise 1 milyon 917 bin 657 turist ziyaret etti.

Zelve Ören Yeri 534 bin 241 ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, 458 bin 776 turistin giriş yaptığı Göreme Açık Hava Müzesi ikinci, 280 bin 680 ziyaretçiyle Hacı Bektaş Veli Müzesi üçüncü oldu.

Bölge, en fazla ziyaretçiyi ise 428 bin 883 kişiyle ağustosta ağırladı.

Kapadokya'yı ocak-ekim dönemlerinde 2016'da 1 milyon 358 bin 292, 2017'de 1 milyon 946 bin 151, 2018'de 2 milyon 602 bin 835, 2019'da 3 milyon 292 bin 109 turist gezmişti.

Turizmciler mutlu

Bölgedeki turizmcilerden Sami Daşdeler, AA muhabirine, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle turizmde uzun süre yaşanan sakinliğin hareketli bir sürece evrildiğini belirtti.

Özellikle sonbaharda sahil bölgelerinde sezonun tamamlanmasının ardından Kapadokya'daki yoğunluğun artış gösterdiğine dikkati çeken Daşdeler, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecindeki kapanmaların ardından Mayıs 2021'den sonra hareketlilik oluştu. Doluluk oranlarına baktığımızda yüzde 80'in üzerine çıkıldı. Bu yıl bölgemizi ziyaret eden turist sayısının 2017 seviyeleriyle eş değer olduğunu görüyoruz. Bunlar güzel rakamlar. Kapadokya her mevsim farklı bir manzaraya sahiptir. İnsanların sonbaharda tercih ediyor olmasındaki etken hava koşullarının iyi olması. Bölgeye gelenler için sıcak hava balonları olmazsa olmaz etkinlikler arasında. Konuklar ayrıca at ve arazi araçlarıyla bölge turlarına katılıyor veya vadilerde yürüyüş yaparak vakit geçiriyor. "

Konaklama tesisi sahibi Kemal Cingil de bölgedeki turist yoğunluğunun turizmcileri mutlu ettiğini belirterek, "Kış sezonuna girerken yoğunluk azalır diye düşünüyordum, umduğumuzdan daha çok turist geldi. Otellerde doluluk devam ediyor. Gelecek yıl daha iyi olacak gibi görünüyor. Şimdiden 2022 için yerli ve yabancı turistlerden rezervasyonlar gelmeye başladı." diye konuştu.

Kaynak: AA
#Kapadokya #turizm #turist
Yorumlar (0)
banner35
15
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 12 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kayserispor 11 14
13. Adana Demirspor 11 13
14. Sivasspor 11 12
15. Antalyaspor 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Göztepe 11 9
18. Giresunspor 11 9
19. Kasımpaşa 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Tuzlaspor 11 17
7. Kocaelispor 10 17
8. Bursaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Menemenspor 10 11
15. Denizlispor 11 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6