İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 12 milyona yaklaştı
İstanbul Valisi Yerlikaya, bu yılın 9 ayında kente 11 milyon 787 bin 834 yabancı turistin geldiğini duyurdu.
Turizm 28.10.2022, 19:19
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre kente eylül ayında 1 milyon 607 bin 45 yabancı turistin geldiğini belirtti.
Bu yılın 9 ayında kente gelen yabancı turist sayısının yüzde 102 artarak 11 milyon 787 bin 834'e ulaştığını aktaran Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den turist geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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