İlk kruvaziyer 690 turist ile Alanya'ya yanaştı
Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi. Artania isimli kruvaziyerde 690 yolcu ve 450 personel yer alıyor.
Turizm 10.04.2022, 16:53
Limasol'dan hareket eden Bahama bayraklı kruvaziyer, çoğu Alman 690 yolcu ve 450 personeliyle Alanya Limanı'na yanaştı.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı yolcular otobüslerle ören yerlerine götürüldü, bazıları Alanya çarşısı ve şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.
"Artania"nın akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Rodos'a hareket edeceği belirtildi.
MTS Globe Tur Operasyon Müdürü Ozan Aksoy, gazetecilere, uzun süre sonra Alanya'ya ilk kruvaziyeri getirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Aksoy, geminin kasımda ilçeyi bir kez daha ziyaret edeceğini belirtti.
Kaynak: AA
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