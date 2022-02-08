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Hedef 2 milyon turist

Geçen yıl 1 milyon turisti karşılayan Aksaray'da hedef 2 milyon turiste ev sahipliği yapmak.

Turizm 08.02.2022, 00:45
Hedef 2 milyon turist

Aksaray'da müze, kervansaraylar, ören yerleri, kanyonlar ve Hasan Dağı'nı geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti.

Kent, dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulunduran Selime Katedrali, görkemli mimariye sahip Sultanhanı Kervansarayı ve Somuncu Baba Müzesi ile son yıllarda yamaç paraşütü ve dağcılık sporunun gözde mekanı haline gelen Hasan Dağı'nı bünyesinde barındırmasıyla ön plana çıkıyor.

Dünyanın dört bir tarafından gelenleri doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle karşılayan Aksaray, son beş yılın en yüksek rakamına ulaşarak, 1 milyon turisti ağırladı.

Bu yıl için 2 milyon turist hedefi konulan kentte, birçok projenin çalışmaları devam ediyor.

Projelerle kültürel hazineler ortaya çıkarılacak

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, AA muhabirine, ilçenin adeta bir turizm cenneti olduğunu söyledi.

İlçenin birçok yer altı şehrine ev sahipliği yaptığını anlatan Erciyas, şöyle konuştu:

"Turizm açısından daha iyi hizmet sağlayabilmek için yeni projeler geliştiriyoruz. Bu yıl Güzelyurt Göleti çevresine Ahiler Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresiyle yaklaşık 10 milyon lira değerinde bir proje hayata geçiriyoruz. Havaların düzelmesiyle çalışmalara başlayacağız. Yine Ihlara Vadisi'nde meşhur merdivenlerin olduğu yere turist karşılama merkezi projesi de tamamlandı. İhale süreci başlatıldı. İnşallah oraya da güzel bir karşılama merkezi inşa edeceğiz. İlçemizde ve kent genelinde tüm projelerimiz devam ediyor. Kamu sektörü olarak buradaki kültürel hazineleri ortaya çıkarma noktasında projeler hazırlıyoruz."

Geçen yıl Aksaray'ın yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırladığını aktaran Erciyas, "Biz bu rakamdan ciddi anlamda memnunuz. Bu yıl itibarıyla inşallah hedefimiz 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayabilmek." ifadesini kullandı.

Erciyas, yatırım için özel sektörün ilçeye rağbet gösterdiğini belirterek, özellikle tarihi konakların restorasyonunu yaparak, turizme katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

"Buralar gerçekten görülmeye değer yerler"

Kanada'dan bölgeyi ziyarete gelen Richar Thorne Botham ise Ihlara Vadisi'ndeki tarihi ve kültürel mekanları çok beğendiğini kaydetti.

Türkiye'deki insanların çok cana yakın bulduğunu vurgulayan Botham, "Beş gündür Türkiye'deyim, her yeri çok beğendim. Özellikle yemeklerine hayran kaldım. Ihlara Vadisi'nin doğal yapısı harika. Kış mevsimi de çok yakışmış. Bahar mevsiminde buralar çok güzel yerlere dönüşüyor. 2 bin yılı aşkın kiliseleri hala ayakta görmek çok mutlu etti. Freskler çok iyi korunmuş, buralar gerçekten görülmeye değer yerler." diye konuştu.

Kaynak: AA
#alsaray #Ihlara Vadisi
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