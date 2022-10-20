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Gelen turistlerin uzun süre konaklaması geliri artırıyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, en yüksek geceleme ortalamasının Antalya'da olduğunu, bunun turizm gelirlerine de olumlu yansıdığını söyledi.

Turizm 20.10.2022, 18:14
Gelen turistlerin uzun süre konaklaması geliri artırıyor

Denizi, kumu, güneşi, antik kentleri, tarihi yapıları, sunduğu kaliteli hizmet, sağlıklı ve güvenli turizmiyle öne çıkan Antalya, farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-16 Ekim tarihlerinde kente hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 12 milyon 42 bin 468'e ulaştı.

Kente en fazla turist gönderen ülkeler Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. Antalya'da hizmet kalitesiyle öne çıkan tesislerde konaklayan turistlerin, konaklama sürelerinin uzun olması kişi başı gelire de olumlu yansıdı.

AKTOB Başkan Yardımcısı Kavaloğlu, AA muhabirine, kente gelen turist sayısının 12 milyonu aşmasının önemli olduğunu söyledi.

Asıl hedefin ise 2019 rakamlarını geçmek olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, "Yıl sonuna kadar Antalya'ya gelen turist sayısının 13 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. 2023'te ise 16 milyon turist hedefini yakalayacağımızı düşünüyorum. Bunun için pazarlama faaliyetlerimiz başladı. Kasım ayının başlangıcında Londra'da Dünya Turizm Fuarı var. Orada ilk verileri alacağız. Ülkemizin turizmde önünün açık olduğunu görüyorum." diye konuştu.

İngiltere pazarının Rusya ve Almanya'dan sonra sektör için çok değerli hale geldiğini ifade eden Kavaloğlu, İngiltere'yi Polonya pazarının desteklediğini vurguladı.

İngiltere pazarında ilk defa 1 milyon rakamını geçeceklerini aktaran Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Polonya'nın da kısa vadede 1 milyona ulaşabileceğini düşünüyorum. Böyle olunca bu dört pazar (Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya) normal şartlarda ilk 10 milyonu bu pazardan elde edebilecek gücümüz var. Dolayısıyla ondan sonra 16 milyona ulaşmak çok daha kolay olacak. Benelüks, İskandinav ve Baltık ülkeleri gibi orta ölçeklileri de yukarıya doğru taşırsak ki ülkemizin bu pazarlarda Orta Avrupa ülkeleri gibi çok ciddi bir pazarlama faaliyeti var, 2023'te 16 milyon turist sayısını yakalayıp, üzerine çıkacağımızı düşünüyorum."

"2023 yılı Türkiye'nin pazarlama yılı olacaktır"

Sezonun uzadığını aktaran Kavaloğlu, "Antalya'ya bu sene gelen 12 milyon turistin neredeyse 100 milyon gece konaklaması var. İstanbul'a gelen 12 milyon turistin 25 milyon gece konaklaması var. Dolayısıyla Antalya'ya gelen turistler, 4 katı daha fazla konaklama yapıyorlar. Ülke genelinde de en yüksek geceleme ortalaması Antalya'da. Bu hem kişi başı gelir anlamında hem de konaklama anlamında Antalya bu seneyi çok iyi atlattı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Hem istihdam hem yiyecek içecek, enerji ve diğer maliyetlerde artışlar olduğunu dile getiren Kavaloğlu, buna rağmen Türkiye ve Antalya destinasyonunun tüketicinin lehine olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
#Antalya #turist #Kaan Kavaloğlu
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