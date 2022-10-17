Fransız turistler turlarla Safranbolu'ya getirilecek

Proje kapsamında Fransa'dan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'ya gelen 12 acente sahibi ve yetkilisi, burada yürüyüş yaptı, safran hasadı gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, Fransız turistleri Safranbolu'ya çekebilmek için 1,5 yıldır uğraştıklarını söyledi.

Proje kapsamında 2021'in yaz ayında ilçeye Fransız gezgin Querre Andre'nin geldiğini anımsatan Ergüder, Andre'nin Safranbolu'da yürüyüş parkurlarını ortaya çıkardığını anlattı.

Gelecek yıl "3 gece tur" programlarına girebilmek için Fransa'dan gelen 12 acente sahibi ve yetkilisini ağırladıklarını aktaran Ergüder, "Bulak köyünde yürüyüş yaptılar. Sabah tarlada safran hasadı yaptık. Daha sonra Düzce Kanyonu'nda yürüdüler. Yazı köyden sonra Tarihi Çarşı'yı gezecekler. Yarın da lokum imalatına girdikten sonra grubu Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine yollayacağız." dedi.

Acente sahiplerinin Paris, Cannes ve Nice'ten geldiğini aktaran Ergüder, "Umut ediyoruz 2023'te Safranbolu '3 gece tur' şeklinde programlar da olacak." ifadesini kullandı.

Ergüder, Safranbolu Dağ ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Kımır ve ekibinin, grubun doğa yürüyüşü etkinliğini yürüttüğünü belirterek, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve muhtarlıkların projeye destek verdiğini kaydetti.