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Egeli turizmci Balkan pazarından ümitli

Egeli turizmciler, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte Balkan ülkelerinden çok sayıda turistin geleceğine inanıyor.

Turizm 19.03.2022, 22:44
Egeli turizmci Balkan pazarından ümitli

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine turizmin gelişmesinde ulaşımın çok önemli olduğunu, Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nun açılmasıyla İzmir ve çevresinin ağırladığı turist sayısının arttığını söyledi.

İzmir çevresindeki tatil merkezlerinin İstanbul yönünden gelenler için artık hafta sonu seçenekleri arasına girdiğini aktaran İşler, açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ile daha geniş bir coğrafyadan ulaşımın kolaylaştığına işaret etti.

"Türk turizminde gizli kalmış hazineler keşfedilebilecek"

İşler, köprü sayesinde başta İstanbul'un Avrupa yakası ve Trakya illeri olmak üzere Balkan ve Orta Avrupa ülkelerinden ulaşım imkanlarının daha kolay hale geldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kuzey Ege aksı, yabancı turist açısından istediğimiz rakamlara ulaşamadığımız bir yerdi. Bunun en büyük nedenlerinden biri de diğer destinasyonlara ulaşımın zor olmasıydı. O bölgede Kaz Dağları, Assos, Truva, Bergama, Foça ve İzmir gibi çok önemli çekim gücü noktalarımız var. Yerli ve yabancı turistler, yeni açılan 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde Türk turizminde gizli kalmış hazineleri keşfedilebilecek. Köprünün açılması turizm açısından da bir milat olacak."

Polonya'nın turizmdeki payı artıyor

İşler, Ege'de son dönemde Balkan ülkelerinden gelen turist sayılarında ciddi artışlar gözlendiğini, 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu pazarlara odaklanacaklarını dile getirdi.

Bu pazarlardan Polonya'nın dikkat çekici olduğunu vurgulayan İşler şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını döneminde Polonya çok ciddi bir atak yapmıştı. Bu ülkeden yaklaşık 50 bin turisti ağırlamıştık. Diğer dikkati çeken ülkeler ise Romanya ve Bulgaristan oldu. İzmir olarak 600 bine yaklaşan turist sayımız vardı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla dış pazarda yüzde 50, iç pazarda yüzde 30 turist artışı olacaktır. Döviz ve istihdam açısından büyük katkı sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere köprünün yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının turizmcilerin umutlarını artırdığını ifade etti.

Ege'deki destinasyonların rakiplerine göre önemli bir avantaj elde ettiğini belirten Belge, "Çanakkale Köprüsü, iç pazarda bize katkı sağlayacaktır. Bunun meyvelerini temmuz ayında görmeye başlarız. Ancak 'ölü sezon' dediğimiz sonbahar ve kış döneminde de hareketin artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
#egeli turizmci #1915 çanakale köprüsü #balkan pazarı #turizm
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