Dolandırıcıların sahte rezervasyon tuzağına dikkat
Avrupa'daki doğalgaz krizi sonrası insanlar kışı geçirmek için adeta Türkiye'ye akın ediyor. Ancak bunu fırsata çeviren dolandırıcılar sahte rezervasyonlar ile insanları avına düşürüyor.
Türkiye'de kış turizminin hareketleneceği ve otel doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşacağı tahmin ediliyor.
İnternet sitelerinden yapılan otel rezervasyonlarında artış yaşanıyor. Ancak yoğun talebi fırsata çeviren dolandırıcılar sahte rezervasyonlar ile insanları avına düşürüyor. Vatandaş ise tatil umudu ile paralarını dolandırıcılara kaptırıyor.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevat Engin Şahin, turizm sektöründe bu tarz dolandırıcılık olaylarının geçtiğimiz yıllarda da yaşandığını belirterek şu uyarılarda bulundu: "Hem sosyal medya hesaplarında hem de web sayfalarından satış yapan acentelerin 'Seyahat Acente Belgesi'ni gösteren bir numaralı doğrulama linki var. Bu TÜRSAB tarafından geliştirdiğimiz, 'Tatil Meleği' dediğimiz bir uygulama.
Kaynak :Türkiye
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