Bodrum'a "Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerle bin 547 yolcu geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyerden 1547 yolcu indi.
Turizm 11.07.2022, 01:34
Heraklion Limanı ziyaretinin ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren Malta bayraklı büyük gezinti gemisi Bodrum'a geldi.
Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan gemide, çoğunluğu Alman uyruklu 1547 yolcu ile 720 personel bulunduğu bildirildi.
Gün içinde gemiden inen turistler sahilde gezdi.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle sahillerde yoğunluk yaşanan ilçede, çarşıdaki hareketliliği artıran gemi yolcuları, alışveriş yapıp bazı tarihi yerleri ziyaret etti.
Bazıları araçlarla ve bisikletle şehir turu yaptı.
Gemi, Mikonos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.
Kaynak: AA
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