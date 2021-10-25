Bakan Ersoy, Türkiye'nin turist hedefini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 yılına kadar 50 milyon turist çekmeyi ve turizm gelirlerini 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Ersoy, Katar ziyareti kapsamında Doha'da Al Jazeera televizyonuna bir röportaj verdi.

Ege bölgesinde büyük turizm projeleri olduğunu ve bu projelerin Türkiye ekonomisine 50 yıl boyunca hizmet edeceğini ifade eden Ersoy, Katar'ın yatırım alanındaki seçkin gücüne de işaret etti.

"Katar'a ilk kez geliyorum. Buraları tahminimden çok daha iyi gördüm ve bu beni oldukça memnun etti." diyen Ersoy, burada birçok kamu ve özel kuruluşu ziyaret ettiğini, Doha'nın turizm alanındaki devasa çalışmalarını gördüğünü ve Katarlı yetkililerle ortak faydalanma imkanlarını koordine ettiklerini dile getirdi.

Salgın nedeniyle turizm yüzde 65 geriledi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı 2019 yılı sonlarıyla olumsuz etkilerin de başladığını kaydeden Bakan Ersoy, bu etkinin zamanla arttığını, turizmin yüzde 65'e kadar gerilediğini ve bu rakamın oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Ersoy, İspanya ve Yunanistan'ın turizm alanında Türkiye ile rekabet halinde olduğunu ancak onların salgından daha az etkilendiğini kaydetti. Bakan Ersoy, zor bir yılın ardından yabancı turizmin son aylarda Türkiye'de iyileşme sürecine girdiğini vurguladı.

2023'te 50 milyon turist

Türkiye olarak 2023 yılında 50 milyon turist çekme hedefinde olduklarını söyleyen Ersoy, turizm gelirlerinin de 50 milyar dolara yükselmesi için uğraştıklarını ifade etti.

Türk lirasının gerilemesi ile turizmdeki canlanma arasındaki ilişki hakkında Ersoy, "Ülkemizde lira ile turizmin canlanması arasında ters bir ilişki var. Lira, değerinin bir kısmını kaybettiğinde ihracat artıyor ve turizm sektörleri de olumlu etkileniyor. Çünkü daha kaliteli ve daha düşük fiyatlı ürünler pazarlayabiliyoruz." dedi.

Ersoy, Türkiye'de özellikle turizm sektöründe kalkınmanın rekorlar kırdığını söyledi.

En çok harcamayı Arap turistler yapıyor

Arap turistlerin Türkiye'ye gelişinde bu yılın başından itibaren gerileme olduğuna işaret eden Ersoy, Arap turistlerin diğerlerine göre daha fazla harcama yaptıklarına ve çoğunun da Körfez bölgesinden geldiğine işaret etti.

Ersoy, Türkiye'de turizm sektörünün ekonomiye katkısının yüzde 12 olduğunu, bunun da yabancı gelirler arasında ana kaynağı oluşturduğunu belirtti.

"Turizm bölgelerini tanıtım için Katar'da ajans kurduk"

Ersoy, şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük açık hava müzesi bizde. Üç semavi dine ait bir Türkiye turizminin yanı sıra, sağlık turizmi ve mutfak turizmi de seçkin. Turizm hareketini canlandırmak için Katar'da Türkiye'deki turizm bölgelerine ışık tutan ve buraları tanıtan bir ajans kurduk."

Ersoy, sağlık turizmi içinde en meşhurlarının saç ekimi, organ nakli ve estetik olduğuna işaret ederek, bu sektörlerden yılda bir milyar dolardan fazla gelir elde edildiğini kaydetti.

Sağlık vizesi

Ticaret Bakanlığıyla Türkiye'ye sağlık amaçlı gelecek yabancı turistlerin girişini kolaylaştırmak için sağlık vizesi konusunda bir protokol imzaladıklarını hatırlatan Ersoy, bu durumun ülkenin toplam girdisini yüzde 4'ten yüzde 8'e çıkarabileceğini kaydetti.

Eğitim turizmine ilişkin de Ersoy, Türkiye'de 200 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü ve bunlardan bir kısmının burslu olduğunu dile getirdi.

Katar'ı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi temasları kapsamında Başbakan Halid bin Halife Al Sani, Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Al Sani ve Katarlı mevkidaşı ile görüşmeler gerçekleştirmişti.