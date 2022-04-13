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Bakan Ersoy'dan önemli görüşme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fransız Seyahat Şirketleri Birliği yönetim kuruluyla görüştü. Görüşmede Türkiye ile Fransa arasında turizm hedefleri ve iş birliği konuları ele alındı.

Turizm 13.04.2022, 18:52
Bakan Ersoy'dan önemli görüşme

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda (TGA) gerçekleşen toplantıda, Türkiye ile Fransa arasında turizm hedefleri ve iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan EDV Başkanı Jean Pierre Mas, TGA ofisinin, kendileri için İstanbul'da çok güzel bir seyahat düzenlendiği belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığının kurduğu TGA çok başarılı. Bu sistemin Fransa'da kurulması için tavsiyelerde bulunacağız. Fransa'da uygulanması bizim için önemli." dedi.

Mas, Türkiye'nin Fransızların turizm için tercih ettiği ilk 10 destinasyondan biri olduğuna dikkati çekerek, özellikle kısa süreli seyahatlerde İstanbul'un çok fazla tercih edildiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Fransa'dan gelecek turist hedefinin 1 milyon olduğuna vurgu yapan Mas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın süreci sebebiyle bu rakamlardan biraz uzaktayız. Son iki senede epey azalmış durumda. Ancak Türkiye kültürü ve gastronomisi gibi öne çıkan yönleriyle bu hedefe ulaşma potansiyeline sahip. Biz de bu hedefe ulaştırmaya çalışacağız. Fransa açısından ise çok uzun zamandır dünyada en çok ziyaret edilen destinasyondu ancak bu konforun üzerine yattı. Biz, Fransa'ya gelen turist sayısını artırmak yerine, turizm gelirini artırmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımız olacak."

"Turist sayısını artırmak için elimizden geleni yapacağız"

EDV Başkan Yardımcısı Mümtaz Teker de EDV'nin Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin muadili bir kurum olduğunu ve turizmle ilgili şirketlerden oluşan 1400 üyesinin bulunduğunu dile getirdi.

Özellikle son iki senede salgın sebebiyle aktif rol aldıklarını aktaran Teker, "Fransa devletinden büyük yardımlar almayı başararak birçok acentenin batmasını engelledik. Çalışmalarımız, Fransız hükümetiyle temaslarımızı sürdürerek devam ediyor." diye konuştu.

Teker, TGA ve Paris Turizm Ataşeliğinin daveti üzerine İstanbul'a geldiklerini ve aylık olağan yönetim kurulu toplantılarını İstanbul'da yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile güzel bir toplantımız oldu. Bakanlığın koyduğu hedeflere ulaşmak için biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turizmde her pazarın bir bölgesi var. Fransızlar daha çok Ege'ye gelir. Son 5-6 senedir Antalya'ya gelmeye başladılar. Ege sahillerindeki turist ziyaretini artırmak için uçak seferleri, otellerle ilgili gerekenleri yapacağız. Türkiye'ye gelen turisti artırmak için elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: AA
#Mehmet Nuri Ersoy #Kültür ve Turizm Bakanı
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