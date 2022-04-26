Bahama bandıralı kruvaziyer 250 turistle geldi
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Çeşme'ye Bahama bandıralı kruvaziyerle 250 turist geldi.
Turizm 26.04.2022, 17:54
Bahama bandralı turistik yolcu gemisi "Seabourn Encore", 250 yolcusuyla İzmir'in Çeşme ilçesine geldi.
Yolcuları, Çeşme Ulusoy Limanı'nda Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran karşıladı.
İstanbul'dan 250 yolcuyla seyrine devam eden geminin, bu akşam hareket ederek Bodrum, Rodos ve Santorini ile turunu sürdüreceği öğrenildi.
Çeşme'ye 3 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer, 24 Nisan'da gelmişti. Seabourn Encore, bu sezon Çeşme'ye gelen ikinci kruvaziyer oldu.
Kaynak: AA
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