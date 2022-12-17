Aralık ayında denize girdiler

İl genelinde hafta boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, yerini güneşli havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte güzel havayı fırsat bilenler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar ve turistler, kumsalda güneşlendi, denize girerek bir süre yüzdü. Bazıları ise kanoya bindi, çocuklarıyla kumsalda oynadı, kurdukları kamp sandalyelerinde kahve içti.

Bazıları da palmiyelerin altında yürüyüş yapmayı ve bisiklet sürmeyi tercih etti.