Antalya'yı en çok Alman turistler ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, Almanya Konsolosluğu görevine atanan Martin Tscherner'i ve Muavin Konsolos olarak atanan İnna Ella Kianst'ı kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yazıcı, Tscherner ve Kianst'a yeni görevlerinde başarılar diledi.

Antalya'nın dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Yurt dışından gelen turist sayımız 7 milyonu geçti ve birinci sırada Alman misafirlerimiz var. 1 Ocak-31 Temmuz döneminde kentimize Almanya'dan 1 milyon 363 bin 526, Rusya'dan 1 milyon 275 bin 353 misafirimiz geldi. Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısında Alman misafirlerimizin lider olması bizi mutlu eden bir durum."

Güvenlik başta olmak üzere turizmle ilgili her konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Yazıcı, turistlerin kentte 7 gün 24 saat güvenli ve rahat bir şekilde dolaşabildiğini, emniyet ve jandarma kuvvetlerinin bu konuda çok hassas olduğunu ifade etti.

Konsolos Tscherner de Yazıcı'ya salgın sürecinde Antalya'da yerleşik Almanlara sağladığı yardımlar için teşekkür etti.