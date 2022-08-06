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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonun üzerinde

Antalya'yı 1 Ocak-5 Ağustos döneminde hava yoluyla gelen 7 milyon 76 bin 937 turist ziyaret etti.

Turizm 06.08.2022, 17:20
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonun üzerinde

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da turistler tatilin keyfini çıkarıyor.

Güvenli Turizm Sertifikası ile sağlıklı ve güvenli turizm hizmetinin sunulduğu kente 1 Ocak-5 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 arttı.

Uçaklar, Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına şu ana kadar 7 milyon 76 bin 937 turist taşıdı. 2021'in aynı döneminde gelen turist sayısı 3 milyon 705 bin 771 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl ağustos ayının ilk 5 gününde hava yoluyla Antalya'ya giriş yapan turist sayısı 311 bin 89 iken, bu yılın aynı döneminde 388 bin 431 oldu.

Kaynak: AA
#Antalya #turist #Hava Yolu
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