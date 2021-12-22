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Antalya'ya gelen turist sayısında büyük artış

Salgından dolayı geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya'ya bu yıl turist sayısı 9 milyonu geçti.

Turizm 22.12.2021, 22:08
Antalya'ya gelen turist sayısında büyük artış

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleriyle Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının artmaya devam ettiği belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirlerinin meyvelerini vermeye devam ettiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2021 yılının 1 Ocak- 21 Aralık döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 164 oranında artış kaydederek 9 milyon 2 bin 217'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 410 bin 44 olmuştu. Bu yıl Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken Rusya'yı Ukrayna, Almanya ve Polonya takip ediyor."

"Sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bir otelde düzenlenen Antalya Sağlık Turizmi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kentin sağlık alanında önemli bir altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

Bu altyapıdan daha fazla yararlanabilmek için çalışmaların artarak devam ettiğini belirten Yazıcı, "Özellikle sağlık turizmi, turizmi çeşitlendirme noktasında öne çıkıyor. Sağlık turizminde daha da ileride olabiliriz. Şehrimizin sahip olduğu bu altyapıyı katma değere dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, son yıllardaki gelişmelerle Türkiye'nin sağlık konusunda atağa kalktığını vurguladı.

Türkiye'ye dünyanın birçok farklı noktasından tedavi için gelenler olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şöyle devam etti:

"Şehrimizde dünya çapında bir üniversite hastanemiz var. Son 20 yılda sağlıkta yapılan gelişmeler bizi bu noktaya getirdi. Bu yıl Antalya'mıza tedavi olmaya gelen 700 binin üzerinde kişi var. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla gelecek. Çünkü Sağlık Bakanlığımız, tüm sağlık sektörü, üniversiteler ve özel sektör dünya standartlarının üstüne çıktı. Turizmin lider şehri olarak sağlık turizminde de en özel şehir konumundayız."

Zirveye Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ve Antalya Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Ali Bıdı da katıldı.

Kaynak: AA
#Antalya #turist #turizm
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