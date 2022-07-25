Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonun üzerinde
Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyon 133 bin 463'e ulaştı.
Turizm 25.07.2022, 17:16
Valilikten yapılan açıklamaya göre, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgi odağı Antalya'da, 2022 turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor.
Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen kente, 1 Ocak-24 Temmuz'da hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artış göstererek 6 milyon 133 bin 463'e ulaştı.
Antalya'ya bu dönemde hava yoluyla gelen turist sayısı, 2020 ve 2021 yıllarının toplamını geçti.
Kent, 2020'nin 1 Ocak-24 Temmuz döneminde 682 bin 148, 2021'de ise 2 milyon 959 bin 717 kişiyi konuk etmişti.
Kaynak: AA
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