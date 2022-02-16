Antalya, turizmde eski günlerine dönüyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya turizminde 2022'de 2019 rakamlarına yaklaşılacağını öngördüklerini söyledi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen "Antalya’da Turizm ve Turizmin Geleceği” konulu toplantıda turizme ilişkin önemli konular masaya yatırıldı.

Yağcı, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı'nın da katıldığı, bir otelde düzenlenen toplantıda, dünyada turizmde genellikle sektör dışında oluşan ekonomik ve jeopolitik krizler nedeniyle sorunlar yaşandığını belirtti.

Antalya'da turizmin bu sorunlara maruz kalmadığı dönemde çok ciddi büyüme sağlandığını dile getiren Yağcı, "Antalya turizmi çok dayanıklı ve talep olan bir destinasyondur. Türkiye'de 2016’da ve sonraki üç yılda ciddi bir büyüme sağladık. 2019'da her iki alanda turizmde çok iyi rakamlara ulaştık. Öte yandan çok zorlu iki yılı geride bıraktık. Bu dönemde çok çalıştık ve önemli başarılar sağladık. Bu yıl için de turizmden çok umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Yağcı, 2019 yılında Türkiye'de ve Antalya'da turizmde istenen rakamlara ulaşıldığına dikkati çekerek, 2020'de ise Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada turizmin durma noktasına geldiğini hatırlattı.

2020'de turizmi başlatabilmek için çok yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Yağcı, "Çalışmalarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yürüttük. 2019’dan bu güne kadar dünyada turizmin durduğu bir noktada ülke olarak çok iyi bir performans gösterdik. 2021’i de Türkiye'de 30 milyon ve Antalya’da 9 milyonu aşkın turist ağırladık." dedi.

Verilere göre Antalya'nın 2022'de turizme çok daha iyi rakamlarla katkı sunacağını vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"2022’de Antalya turizminde 2019 rakamlarına çok yakın olacağımızı öngörüyoruz. 2022 Ocak ayından bugüne Antalya’ya gelen turist sayısı 2019’un yaklaşık yüzde 95’ine ulaşmış durumda. 2019’a çok yakın bir turizm hareketliliği ile karşı karşıyayız. Öte yandan turizmde 2025 beklentimiz oluşmaya başladı. 2025’ te Antalya’da 18 ila 20 milyon turisti ağırlamayı bekliyoruz. Antalya turizmin tüm paydaşları ve unsurları ile 20 milyon turisti rahatlıkla ağırlayabilecek bir şehir."