banner38

Antalya, turizmde eski günlerine dönüyor

Antalya'da bu yıl turizmde pandemiden önceki rakamlarına yaklaşılacağı öngörülüyor.

Turizm 16.02.2022, 22:58
Antalya, turizmde eski günlerine dönüyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya turizminde 2022'de 2019 rakamlarına yaklaşılacağını öngördüklerini söyledi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen "Antalya’da Turizm ve Turizmin Geleceği” konulu toplantıda turizme ilişkin önemli konular masaya yatırıldı.

Yağcı, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı'nın da katıldığı, bir otelde düzenlenen toplantıda, dünyada turizmde genellikle sektör dışında oluşan ekonomik ve jeopolitik krizler nedeniyle sorunlar yaşandığını belirtti.

Antalya'da turizmin bu sorunlara maruz kalmadığı dönemde çok ciddi büyüme sağlandığını dile getiren Yağcı, "Antalya turizmi çok dayanıklı ve talep olan bir destinasyondur. Türkiye'de 2016’da ve sonraki üç yılda ciddi bir büyüme sağladık. 2019'da her iki alanda turizmde çok iyi rakamlara ulaştık. Öte yandan çok zorlu iki yılı geride bıraktık. Bu dönemde çok çalıştık ve önemli başarılar sağladık. Bu yıl için de turizmden çok umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Yağcı, 2019 yılında Türkiye'de ve Antalya'da turizmde istenen rakamlara ulaşıldığına dikkati çekerek, 2020'de ise Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada turizmin durma noktasına geldiğini hatırlattı.

2020'de turizmi başlatabilmek için çok yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Yağcı, "Çalışmalarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yürüttük. 2019’dan bu güne kadar dünyada turizmin durduğu bir noktada ülke olarak çok iyi bir performans gösterdik. 2021’i de Türkiye'de 30 milyon ve Antalya’da 9 milyonu aşkın turist ağırladık." dedi.

Verilere göre Antalya'nın 2022'de turizme çok daha iyi rakamlarla katkı sunacağını vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"2022’de Antalya turizminde 2019 rakamlarına çok yakın olacağımızı öngörüyoruz. 2022 Ocak ayından bugüne Antalya’ya gelen turist sayısı 2019’un yaklaşık yüzde 95’ine ulaşmış durumda. 2019’a çok yakın bir turizm hareketliliği ile karşı karşıyayız. Öte yandan turizmde 2025 beklentimiz oluşmaya başladı. 2025’ te Antalya’da 18 ila 20 milyon turisti ağırlamayı bekliyoruz. Antalya turizmin tüm paydaşları ve unsurları ile 20 milyon turisti rahatlıkla ağırlayabilecek bir şehir."

Kaynak: AA
#Antalya #turizm
Yorumlar (0)
banner35
10
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14