Antalya'da turizm sezonu uzadı

Yılın 9 ayında 7 milyondan fazla turisti misafir eden ve yıl sonunda 8,5 milyon rakamına ulaşmayı hedefleyen Antalya, yerli ve yabancı turist ağırlamaya devam ediyor.

Antalya'daki otellerde doluluk devam ediyor.

Yılın 9 ayında 6 milyon 764 bin 610'u yabancı 7 milyon 18 bin 806 turist ağırlayan kentte, turizm hareketliliği sürüyor. Özellikle İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasının ardından bu pazardan turist akışı başladı. Eylülde sadece 8 günde İngiltere'den 3 bin 789 turist, tatil için Antalya'yı tercih etti.

Eylülde kente gelen turist sayısı ise 1 milyon 682 bin 588 olarak kayıtlara geçti. Bu turistlerin büyük bir bölümünü ise Ruslar oluşturdu. Rusları, sırasıyla Almanya ve Ukrayna takip etti.

Antalya'yı ikinci evleri gibi gören Ruslar, bu yıl da Antalya'dan vazgeçmedi. 9 aylık verilere göre Rusya'dan 2 milyon 698 bin 334 turist kente geldi. Rusya'yı ise 1 milyon 108 bin 486 turistle Ukrayna, 884 bin 827 turistle de Almanya takip etti. İngiltere pazarında ise 9 aylık süreçte seyahat kısıtlamasının olmadığı dönemde 6 bin 747 turist Antalya'da tatil yaptı.

Tesislerde doluluk oranı devam ediyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, 2020 sonrası kamu ve özel sektör iş birliğinde iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl bu dönemlerde karamsar olduklarını ve kötü bir sezonu kapatmaya hazırlandıklarını dile getiren Atmaca, bu yıl Güvenli Turizm Sertifika programı, personelin aşılanması, genel aşılanma oranlarının artmasıyla geçen yıla göre çok iyi bir dönem geçirdiklerini belirtti.

Ekim ayına girilmesine rağmen turizm hareketliliğin devam ettiğine işaret eden Atmaca, İngiltere pazarının açılmasının da bunda rolü olduğunu bildirdi.

Atmaca, Antalya için tatil sezonunun uzadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu yıl kapanan otelimiz olmadı, hemen hemen bütün otellerimiz açıktı. Hala da Antalya'da henüz kapanan otel yok. Tesislerin yüzde 70'i dolu gidiyor. İklim de çok elverişli, ekim olmasına rağmen dışarıda hava sıcaklığı 32 derece. Rusya ve İngiltere sezonu daha da uzattı. İngilizler hem uzun süre konaklıyorlar hem de golfe ilgi duyuyorlar. Bu da golf turizmine de önemli katkı sağlıyor."

9 ayda 7 milyon turist

İngiltere pazarında 2022 satışlarının da başladığını aktaran Atmaca, bu yıl gelemeyen çok sayıda İngiliz'in gelecek için Türkiye'ye yönelik önemli tatil planları yaptıklarını bildirdi.

POYD Başkanı Atmaca, havalimanında da yoğunluğun devam ettiğini, bir müddet daha tesislerdeki doluluk oranlarının bu seyirde gitmesini beklediklerini kaydetti.

Antalya'nın geçen yıl 3,5 milyon yabancı turisti ağırladığını ve bu yıl ise sezona iki katı bir turist hedefi ile başladığını hatırlatan Atmaca, 9 ayda 7 milyon rakamının sevindirici olduğunu, yıl sonuna kadar ise bu rakamın 8 milyonu rahatlıkla aşacağını ifade etti.

"Kısa sürede 2019 rakamlarını yakalayacağımıza inanıyorum"

Ülkay Atmaca, bu yıl turizmde kişi başı gelirin de arttığını ancak gelecek sezondan daha da umutlu olduklarını bildirdi.

Geçen yıl başlatılan Güvenli Turizm Sertifikası ve gelen turistlerin mutlu bir şekilde Türkiye'den ayrılmasının bu yıl için önemli bir avantaj sağladığına dikkati çeken Atmaca, "Bu yıl da Güvenli Turizm Sertifikası, personelimizin aşılanması, iyi hizmet, ürün çeşitliliği, ülkemizdeki ve şehrimizdeki ürün fiyat dengesi hepsi bir araya geldiğinde iyi bir turizm hareketi oldu. Geçen seneye kıyasla yüzlerimiz gülüyor. Hem kamu hem de özel sektör iş birliğiyle kısa sürede 2019 rakamlarını yakalayacağımıza inanıyorum. Ümitliyim." diye konuştu.

Atmaca, KDV indirimi ile sektöre yönelik çeşitli teşvikler beklediklerini sözlerine ekledi.