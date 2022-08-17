2 bin 509 yolculu kruvaziyer Bodrum'da
2509 yolcusu olan Malta bayraklı "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Turizm 17.08.2022, 17:06
Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 275 metrelik "Mein Schiff 5"te çoğunluğu Almanya'dan 2509 yolcu ile 921 personel bulunuyor.
Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.
Kruvaziyerin akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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