145 turisti taşıyan Malta bandıralı kruvaziyer Kuşadası'nda
Europa isimli Malta bandıralı kruvaziyer, 145 turistle Kuşadası sahillerine yanaştı.
Turizm 16.03.2022, 17:02
Turistlerin bir kısmı otobüslerle Meryem Ana Evi'nin de bulunduğu Efes Antik Kenti turuna çıktı. Bazıları da Kuşadası'daki alışveriş yerlerine gitti.
Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, geminin kaptanı Andreas Greulich'e plaket verdi.
Güngör, nisan ayında kruvaziyer turizminin hız kazanacağını belirterek, "Kruvaziyer turizminde kara bulutlar dağıldı. Türkiye'de kruvaziyer turizmi yükseliş trendine girdi. Kuşadası için 2022 yılı çok önemli bir sezon olacak." dedi.
Kaynak: AA
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