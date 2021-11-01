10 ayda 8,6 milyon turist geldi
Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya, 10 ayda 8,6 milyon turisti ağırladı.
Deniz, kum ve güneş turizminin dışında doğal güzelliği, tarihi ve kültürel yapılarıyla dünyanın her yerinden turist çeken Antalya'da turizm sezonu devam ediyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya, aşılanma oranlarının artması, Güvenli Turizm Sertifika Programı ve sıkı denetimlerle bu yıl çok daha fazla turisti konuk etti.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-31 Ekim döneminde kente gelen turist sayısı 8 milyon 615 bin 626 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 163 artış yaşandı.
Ekim ayında ise 1 milyon 599 bin 345 kişi tatil için Antalya'yı tercih etti. Geçen yıl ekimde 699 bin 857 turisti ağırlayan Antalya, bu yıl ekimde yüzde 129 oranında bir artışa imza attı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Kayserispor
|11
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|13
|12. Sivasspor
|11
|12
|13. Başakşehir
|10
|12
|14. Gaziantep FK
|11
|12
|15. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Tuzlaspor
|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|10
|14
|9. İstanbulspor
|10
|13
|10. Boluspor
|10
|12
|11. Samsunspor
|10
|12
|12. Bursaspor
|9
|11
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Menemenspor
|10
|11
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|11
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Cádiz
|12
|9
|18. Granada
|10
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|12
|6