Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fenerbahçeli futbolcuların Boluspor’a gönderilmemesi halinde kent meydanına dikilecek aslan heykeline “Ali Koç” ismini vereceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kendisini arayıp hakaret ettiğini öne süren Özcan, sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı.

CHP’li Tanju Özcan, X hesabından yaptığı paylaşımda, üç gün içinde Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca isimli Fenerbahçeli futbolcuların Boluspor’a gönderilmemesi halinde Bolu meydanına dikilecek aslan heykeline “Ali Koç” isminin verileceğini açıkladı.

“YALI ÇOCUĞU ŞIMARIKLIĞIYLA HAKARET ETMEYE KALKIŞMA!”

Bugün yeni bir paylaşım yapan Özcan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kendisini aradığını ve hakaret ettiğini iddia etti. “Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabii ki ağzının payını da aldı.” diyen Özcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bak Ali Koç! Ben fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet’in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisiyle 6 kez seçildim. 'Yalı çocuğu' şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma! Zira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez."

“BOLUSPOR’DAN ÖZÜR DİLE, MEVZUYU KAPATALIM”

Özcan, açıklamasının devamında 3 Temmuz sürecine atıfta bulunarak Ali Koç’a seslendi. "Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsımdan değil ama ‘Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?’ şeklinde çirkin bir tabirle aşağılamaya çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım." dedi.

Konuyla ilgili Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.