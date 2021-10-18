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Tümer Metin'den Pereira'ya dikkat çeken Jose Sosa sorusu

Spor 18.10.2021, 11:22
Tümer Metin'den Pereira'ya dikkat çeken Jose Sosa sorusu
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Ünlü yorumcu Tümer Metin, Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.