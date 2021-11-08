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Röportaj
Tüm İtalya Hakan'dan bahsediyor
Spor
08.11.2021, 18:59
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Dün akşam oynanan Milan-Inter maçında güzel futbolunu bir de golle süsleyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınında gündem oldu.
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#vefat
#abd
#Vedat Muriqi
#Rıdvan Dilmen
#Boşanma
#Dolar
#Bingöl Devlet Hastanesi
#koronavirüs
#Zülfü Livaneli
#meyve
#Bursaspor
#eş
#Adana Demirspor
#UEFA Avrupa Ligi
#final
#Trabzonspor
#gazeteci
#GS
#ahmet gümren
#Kuruluş Osman
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