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Tüm İtalya Hakan'dan bahsediyor

Spor 08.11.2021, 18:59
Tüm İtalya Hakan'dan bahsediyor
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Dün akşam oynanan Milan-Inter maçında güzel futbolunu bir de golle süsleyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınında gündem oldu.